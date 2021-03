Początek epidemii: Chiny utajniły informacje. Czternaście państw reaguje

Opublikowane we wtorek oświadczenie jest reakcją na informację przekazaną przez dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, że dane zostały utajnione przed śledczymi, którzy udali się do Chin, aby zbadać pochodzenie pandemii.

"Istotne jest, abyśmy wyrazili nasze wspólne obawy, że międzynarodowe badanie ekspertów dotyczące źródła wirusa SARS-CoV-2 zostało znacznie opóźnione i nie miało dostępu do kompletnych, oryginalnych danych i próbek" - napisano we wspólnym oświadczeniu.

Dokument został podpisany przez rządy: Australii, Kanady, Czech, Danii, Estonii, Izraela, Japonii, Łotwy, Litwy, Norwegii, Korei Południowej, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Chiny odmówiły dostarczenia surowych danych na temat wczesnych przypadków COVID-19 zespołowi prowadzonemu przez WHO. To komplikuje wysiłki mające na celu zrozumienie, jak rozpoczęła się globalna pandemia.