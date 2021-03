Kongo: Kandydat na prezydenta nie żyje. Chorował na COVID

Kolelas miał zostać przewieziony do Francji na dalsze leczenie.

W poniedziałek rzecznik kandydata na prezydenta, Justin Nzoloufoua, informując o śmierci Kolelasa przyznał, że polityk zmarł w czasie, gdy przygotowywano go do transportu do Francji.

Nzoloufou nie podał bezpośredniej przyczyny śmierci polityka.