Koronawirus. Brazylia: W 25 z 27 stanów OIOM-y zajęte co najmniej w 80 proc.

W dwóch stanach - Rio Grande do Sul i Mato Grosso do Sul - obłożenie OIOM-ów przekroczyło 100 proc.

W ubiegłym tygodniu resort zdrowia Brazylii dwukrotnie informował o ponad 90 tysiącach zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu doby.

W niedzielę do Brazylii dotarła pierwsza partia szczepionek na COVID-19 z programu COVAX, koordynowanego przez WHO.

W ramach tej partii do Brazylii dotarło 1 022 400 dawek szczepionki AstraZeneca. Kolejne 1,9 mln dawek ma dotrzeć do Brazylii do końca miesiąca.

W Brazylii wykryto już blisko 12 mln zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Zmarło 294 042 chorych na COVID-19.