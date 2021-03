USA: Joe Biden zmienia cel. Nie 100, a 200 mln dawek w 100 dni prezydentury Joe Biden AFP

Prezydent Joe Biden zobowiązał się do podania 200 milionów dawek szczepionek przeciw koronawirusowi do końca swoich pierwszych 100 dni urzędowania. Jest to podwojenie celu, który wyznaczył w grudniu i osiągnął na początku tego miesiąca.