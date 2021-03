Dworczyk: Lockdown? Nie można wykluczać żadnego scenariusza

- To, że może być znacznie gorzej jest faktem, wystarczy spojrzeć na naszych sąsiadów. Na południu od polskich granic liczba tych zakażeń była o wiele większa, gdybyśmy proporcjonalnie przekładali to na realia polskie. Mam nadzieję, że u nas do tego nie dojdzie - mówił Dworczyk nawiązując do sytuacji w Czechach i na Słowacji.

- Epidemia i jej rozwój są nie do końca przewidywalne - przyznał Dworczyk.

Jednocześnie szef KPRM zwrócił uwagę, że dzięki programowi szczepień sytuacja jest "relatywnie lepsza" niż jesienią, ze względu na wyszczepienie przeciw COVID-19 personelu szpitali.

Dworczyk wyraził też nadzieję, że w drugim kwartale dostawy szczepionek do Polski będą znacząco większe.

A czy Polska definitywnie odrzuca możliwość szczepienia szczepionkami z Chin i Rosji? - Polacy w kilku badaniach wykazali bardzo daleko idący sceptycyzm co do użytkowania szczepionki czy to chińskiej, czy to rosyjskiej. My analizujemy różne scenariusze. Szczepionki zamówione są na poziomie 100 mln sztuk - te 100 mln szczepionek na pewno wystarczy nam na wyszczepienie wszystkich Polaków, którzy będą chcieli zaszczepić się na COVID-19 - zapewnił szef KPRM.