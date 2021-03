Koronawirus. USA: W Teksasie mają zdejmować maski, w Kalifornii - zakładać dwie

Newsom stwierdził, że mieszkańcy stanu powinni "rozważać używanie dodatkowej maski", gdy znajdują się w miejscach publicznych.

- Zachęcamy mieszkańców, by nosili podwójne maski zwłaszcza w świetle tego co moim zdaniem jest złą informacją płynącą z co najmniej czterech stanów - oświadczył Newsom na konferencji prasowej.

Kalifornijski Departament Zdrowia Publicznego opublikował nowe wytyczne ws. noszenia masek, które głoszą, że "dobre, skuteczne maski powinny dobrze przylegać do twarzy i zapewniać właściwą filtrację powietrza, a noszenie podwójnych masek może w tym pomóc".