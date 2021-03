Wirusolog: Restauracje będą zamknięte, jeśli będziemy do nich źle chodzili

Pytany o prognozy dotyczące rozwoju epidemii wirusolog z NIZP-PZH ocenił, że "bardzo zależy to od zachowania ludzi". Zaznaczył, że w przypadku koronawirusa SARS-CoV-2 okres wylęgania, czyli czas od zakażenia do wystąpienia pierwszych objawów to 5-6 dni. - Mniej więcej po tygodniu widać, jak się zachowujemy - dodał.

- Jeśli utrzyma się tendencja lekceważenia, to będziemy mieli więcej, to może być nawet 30-40 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia. Jeśli będziemy się zachowywać przyzwoicie, to powinno się ustabilizować na 10-12 tysiącach - oświadczył prof. Gut.

Rozmówca Polsat News ocenił, że jeśli chodzi o zachowanie mieszkańców Polski w związku z zaleceniami, nakazami i zakazami związanymi z epidemią "mamy problem".

Kiedy ograniczenia praw obywatelskich narzucone przez władze przestaną obowiązywać i możliwy będzie powrót do normalności? - Chcę zwrócić uwagę, że znaczna część społeczeństwa w ogóle nie będzie uodporniona, nie ma szczepionek (przeciw COVID-19 - red.) dla osób niepełnoletnich, to wynika z mechanizmu sprawdzania. W związku z tym ten wirus się przechowa - powiedział Włodzimierz Gut.

Dopytywany o powrót o normalności odparł: - Cóż to jest normalność? Jeżeli pozbycie się wirusa, to nigdy.

Kiedy będzie można pójść do restauracji? Zdaniem wirusologa, zależy to od dwóch elementów. - Naszego zachowania, czyli jak będziemy do tej restauracji chodzili, bo jeśli źle, to restauracje będą zamknięte, i dwa - od tego, jak będzie szybko wyszczepienie tych, którzy będą chcieli chodzić - stwierdził prof. Gut.