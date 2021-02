Limit 15 osób w jednym z największych kościołów świata. Wierni chcą zmian

Narodowa Bazylika Najświętszego Serca w Brukseli to największy kościół w stylu art déco na świecie. Budynek o powierzchni 8 tys. metrów kwadratowych góruje nad zachodnimi przedmieściami stolicy Belgii. W świątyni tej, tak jak w każdym kościele w kraju, obowiązuje limit 15 osób, wprowadzony przez władze w grudniu w związku z koronawirusem.

- W porównaniu z samolotem mieszczącym 300-400 pasażerów ten budynek jest tak ogromny. To absurd, że w bazylice może przebywać tylko 15 osób - powiedział uczestnik manifestacji Jacques Jazz.

- To kompletnie bez sensu. Nie przemyśleli tego. To niesprawiedliwe. A jeżeli uważają, że teraz nie musimy się modlić, to są w błędzie - dodał Michel Beke.

Czytaj także:

Holandia: Konna policja rozpędza wiec przeciwników lockdownu

Ks. Leroy przygotował petycję, by ograniczenia liczby osób mogących jednocześnie brać udział w mszach były proporcjonalne do wielkości kościołów.

Duchowny mówił, że w bazylice zwiększono liczbę odprawianych mszy, ale że wciąż część parafian nie może wejść do świątyni. Problem ma narastać wraz ze zbliżaniem się Wielkanocy.

Rzeczniczka belgijskiego resortu spraw wewnętrznych powiedziała Reuterowi, że celem wprowadzonych restrykcji było ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa w pomieszczeniach zamkniętych, w których wentylacja bywa utrudniona. Dodała, że w piątek rząd zbierze się, by omówić obostrzenia.