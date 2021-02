AstraZeneca tnie dostawy dla Unii Europejskiej. O połowę AFP

W drugim kwartale do krajów Unii Europejskiej trafi nie uzgodnionych 180 mln dawek szczepionki AstraZeneki, ale zaledwie 90 mln. Może to oznaczać, że do lata nie uda się zaszczepić 70 proc. mieszkańców UE.