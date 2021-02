Koronawirus. Jak wygląda sytuacja epidemiczna w województwach 25 lutego?

Od soboty w woj. warmińsko-mazurskim zamknięte zostaną ponownie galerie handlowe, hotele, kina, teatry, muzea, a dzieci z klas I-III wrócą do nauki w trybie zdalnym.

Uzasadniając taką decyzję minister Niedzielski wskazał na wskaźnik mówiący o średniej dobowej liczbie zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Wskaźnik ten dla całego kraju wynosi obecnie 21,9 i jest najwyższy od 13 stycznia. Jednocześnie przy takim poziomie tego wskaźnika - jak wynikało z listopadowych deklaracji rządu - możliwy miał być powrót do stref żółtych i czerwonych.

W województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik ten jest jednak ponad dwukrotnie wyższy od średniej. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 4 495 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 45,2 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 0,36 więcej niż dobę wcześniej).

Drugim województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 5 578 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 33,95 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 1,85 więcej niż dobę wcześniej).