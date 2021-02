Czechy: Wielokilometrowe kolejki na granicy z Niemcami

Niemcy w niedzielę wprowadzili zaostrzone procedury kontroli na granicach z Czechami i austriackim Tyrolem. Kontrole mają uchronić kraj przed rozprzestrzenianiem się w nim bardziej zakaźnych wariantów koronawirusa.

Od niedzieli do Niemiec mogą wjechać z Czech i Tyrolu jedynie obywatele Niemiec i osoby z prawem do pobytu w Niemczech, a także pracownicy transportu i ochrony zdrowia, a także nieliczne inne osoby, które muszą najpierw zarejestrować się w systemie online, okazać negatywny test na COVID-19 i poddać się co najmniej 10-dniowej kwarantannie po przybyciu do Niemiec.

Inne osoby nie mogą wjechać do Niemiec z terytorium Czech i austriackiego Tyrolu.