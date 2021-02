Niedzielski: Spodziewamy się wzrostu średniej liczby zakażeń do 8-10 tys.

Niedzielski skomentował najwyższy od 34 dni dobowy wzrost liczby zakażonych koronawirusem w Polsce.

- Dzisiejszy wynik oznacza, że w porównaniu do poprzedniego tygodnia mamy o ok. 1 700 przypadków więcej. Ta zmiana to wzrost o ponad 20 proc. z tygodnia na tydzień - mówił minister.

- Widzimy, że średnia dzienna liczba zakażeń między bieżącym tygodniem a tygodniem poprzednim zwiększyła się o ponad 13 proc. - dodał Niedzielski.

- Mamy bardzo zauważalny wzrost zleceń na testy (na COVID-19) zlecane przez POZ. Ten wzrost z tygodnia na tydzień wynosi ponad 10 proc. - kontynuował minister.



Niedzielski mówił też, że "maleje tempo redukcji obłożenia w łóżkach szpitalnych" (przez chorych na COVID - red.).