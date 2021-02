Premier Grecji: Cieszę się, że nie negocjowałem zakupu szczepionek na COVID

KE jest w ostatnich tygodniach krytykowana za opóźnienia w dostawach szczepionek do UE. Bruksela wdała się też w spór z koncernem AstraZeneca co do tego do czego obliguje tego producenta szczepionki na COVID-19 umowa zawarta z Unią.

Mitsotakis przekonuje jednak, że wybór scentralizowanego zakupu szczepionek w UE był słuszny.

- Mogę powiedzieć, jako przedstawiciel małego państwa, że nie chciałbym sam negocjować z wielkimi koncernami farmaceutycznymi - powiedział premier Grecji w rozmowie z Reutersem.