Koronawirus: Czy obostrzenia mogą wrócić? Minister Niedzielski ostrzega

- Ja żadnej gwarancji nie przedstawię - zaznaczył Niedzielski dopytywany czy może zagwarantować przedstawicielom otwieranych branż, że po dwóch tygodniach nie zostaną one ponownie zamknięte.

- Jeśli sytuacja będzie rozwijała się lepiej jest przestrzeń do dyskutowania co można zrobić więcej - dodał minister zdrowia.

- Jeśli będziemy mieli do czynienia z przyspieszeniem procesu pandemicznego oczywiście będę rekomendował dokonanie kroku wstecz i wprowadzenia obostrzeń, tak aby utrzymywać pandemię pod kontrolą - podkreślił Niedzielski.

- To co się będzie działo w ciągu najbliższych dwóch tygodni należy traktować jako scenariusz, który się będzie realizował w zależności od naszych zachowań - zaznaczył Niedzielski. Jak dodał można mówić o "scenariuszu interaktywnym".

- Od naszej odpowiedzialnej postawy zależy, co będziemy robić dalej. Zależy to od przestrzegania reżimu sanitarnego - podkreślał Niedzielski.

- Oprócz luzowania obostrzeń gospodarczych to jest też moment, w którym otwieramy szerzej system opieki zdrowotnej - zaznaczył Niedzielski. - System opieki zdrowotnej staje się bezpieczniejszym miejscem - dodał nawiązując do szczepień na COVID-19 pracowników ochrony zdrowia.

- Musimy wrócić do regularnego odwiedzania lekarza, do badań profilaktycznych, do zajmowania się swoim zdrowiem - apelował.