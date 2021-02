Sondaż: Czy Polacy są skłonni korzystać z usług lokali otwartych wbrew obostrzeniom?

Stosunek do otwierania lokali wbrew obostrzeniom

Nadal jednak zamknięte pozostaną restauracje (serwują posiłki tylko na wynos od 24 października) i siłownie (zamknięte od 17 października). Niektórzy właściciele lokali gastronomicznych, siłowni, a także klubów i dyskotek decydują się jednak na ich otwarcie wbrew obowiązującym obostrzeniom. W ostatnich dniach głośny był przypadek klubu z Rybnika, w którym doszło do bardzo zdecydowanej interwencji policji.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy o to czy byliby skłonni skorzystać z usług przedsiębiorstwa otwartego wbrew obostrzeniom.

Odpowiedzi "tak" na tak zadane pytanie udzieliło 47 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 31,2 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 21,8 proc.

- Częściej z usług przedsiębiorstw otwartych wbrew obowiązującym obostrzeniom skorzystałyby kobiety (48% vs 46% mężczyzn), osoby o wykształceniu podstawowym/ gimnazjalnym (62%), o dochodzie netto 3001-5000 zł (53%) oraz badani z największych miast, powyżej 500 tys. mieszkańców (52%). Wraz ze wzrostem wieku spada odsetek osób gotowych skorzystać z takich usług – z 64% wśród osób do 24 lat, do 37% wśród osób powyżej 50 roku życia - komentuje wyniki sondażu Adam Jastrzębski, Senior Project Managera w SW Research.