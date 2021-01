„Dowody są jasne: maski działają”. Zakrojone na szeroką skalę badanie naukowców z USA

- Świat stoi w obliczu bardziej zaraźliwego wariantu koronawirusa, szpitale borykają się z nowymi przypadkami, a programy szczepień wciąż są wdrażane. Potrzebne są teraz interwencje, aby zmniejszyć obciążenie naszych systemów opieki zdrowotnej - powiedziała współautorka dr Christina Astley, epidemiolog w Boston Children's Hospital i Harvard Medical School.

- Te badania dostarczają dodatkowych dowodów na to, że interwencje te powinny obejmować noszenie masek, a także fizyczny dystans - dodała dr Astley.

Autorzy badania stwierdzili również, że groźba otrzymania mandatu doprowadziła do wzrostu liczby osób noszących maski, ale coraz więcej osób zaczęło je używać także w miejscach, gdzie ich noszenie nie jest obowiązkowe. Dr John Brownstein z Boston Children's Hospital zwrócił przy tym uwagę na potrzebę dalszych badań nad innymi powodami, dla których część społeczeństwa nie chce nosić masek.

