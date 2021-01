Joe Biden: Liczba ofiar epidemii może przekroczyć 600 tys.

Joe Biden wezwał do pilnego przyjęcia jego "amerykańskiego planu ratunkowego", ale jego wysiłki, by skłonić Kongres do współpracy mogą być skomplikowane z powodu zbliżającego się procesu impeachmentu Donalda Trumpa w Senacie.

Lider senackiej większości, demokrata Chuck Schumer, i lider senackiej mniejszości Mitch McConnell uzgodnili, że proces rozpocznie się najwcześniej 8 lutego.

- Jesteśmy na poziomie 400 tys. zgonów. Oczekuje się, że będzie znacznie ponad 600 tys. Rodziny głodują, ludziom grożą eksmisje. Ryzyko utraty miejsc pracy znów rośnie. Musimy działać teraz, musimy działać szybko - powiedział Biden.