Szef klubu Lewicy: Chcemy, żeby spotkanie ws. szczepień w KPRM było transmitowane

- Za każdym razem, kiedy tak naprawdę grunt pali się pod nogami rządu okazuje się, że rząd wtedy chce rozmawiać z opozycją albo z ludźmi, którzy są zainteresowani tematem szczepień czy COVID-u. Konsultacje powinny odbywać się zanim coś się zrobi, a nie po fakcie, wtedy kiedy system się rozlatuje - dodał. Poinformował, że przedstawiciele KO przyjmą zaproszenie i na spotkaniu w KPRM przedstawią "szereg propozycji", o których mówią "od kilkunastu dni".

Również Lewica zjawi się na spotkaniu. - W sprawie szczepień trzeba rozmawiać, w sprawie szczepień nie wolno odmawiać. Będziemy rozmawiali, ale będziemy też mocno pytali o to, dlaczego przez ostatnie trzy tygodnie nikt nie chciał konsultować i nikt nie chciał zwrócić uwagi na problemy, które wskazywaliśmy - powiedział Polsat News przewodniczący klubu Krzysztof Gawkowski.

Poseł ocenił, że wtorkowe spotkanie nie powinno być zapowiadane z dnia na dzień. - Powinno być elementem współpracy wszystkich partii opozycyjnych, dlatego będziemy chcieli, żeby to spotkanie było transmitowane, żeby to spotkanie mogli obejrzeć wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, bo to jest spotkanie o przyszłości społeczeństwa, to jest spotkanie o tym, jak dobrze zorganizować ruch szczepionkowy i jak nie dopuścić do chaosu, w który rząd nas wpędził - mówił Gawkowski.