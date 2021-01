Minister zdrowia: Jestem przeciwnikiem otwarcia hoteli

Adam Niedzielski mówił, że podejmowanie decyzji co do obostrzeń nie może opierać się tylko na średniej dziennej liczbie nowych zakażeń. Stwierdził, że należy też brać pod uwagę pojawienie się "nowej mutacji wirusa" oraz sytuację w innych krajach "bo wirus nie zna granic". - Trzecim elementem z mojego punktu widzenia jest nadal wysoka liczba zgonów - dodał.

Mimo obostrzeń w całym kraju otwierają się lokale gastronomiczne. Przedstawiciele branży tłumaczą, że jeśli nie wznowią działalności - zbankrutują. Otwarcie zapowiadają także siłownie i baseny. - Mamy do czynienia z sytuacją, że ludzie są zmęczeni - skomentował minister zdrowia.

- Rozumiem to zmęczenie. (...) To, że nie ma pewnego rodzaju cierpliwości to z jednej strony nie dziwi, ale z drugiej - branie odpowiedzialności za to, że to się przyczyni do zwiększenia liczby chorych (...) i za to, że konkretni klienci takich lokali mogą albo się zakazić, albo przenieść wirusa i kogoś zakazić ze swoich bliskich, branie takiej odpowiedzialności za te skutki najgorsze to zachowanie nieodpowiedzialne - oświadczył Niedzielski.

Minister zdrowia powiedział też, że jest przeciwnikiem otworzenia hoteli. - Bo jeżeli ten wirus transmituje się w pewnej ograniczonej grupie, którą fachowo nazywa się klastrem, to w pewnym momencie wyczerpuje możliwość dalszej transmisji. Pozwolenie na jeżdżenie po kraju to jest danie nowej przestrzeni owym klastrom do rozwijania się wirusa - oświadczył.

Co ze szkołami? - Absolutnie nie rekomenduję dalszego otwierania szkół. Mamy taką ścieżkę przyjętą, że w drugim tygodniu lutego powtarzamy badania przesiewowe nauczycieli i dopiero po obejrzeniu wyników tych badań będziemy rekomendowali dalsze kroki. Jeżeli się okaże, że puszczenie uczniów z klas 1-3 nie przyniosło pogorszenia tego wskaźnika czy odsetka zachorowań, (który) w pierwszym badaniu wyniósł 2 proc., to wtedy będziemy mieli przestrzeń do podejmowania dalszych decyzji - powiedział minister Niedzielski.