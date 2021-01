Bill Gates zabrał głos ws. teorii spiskowych dotyczących jego i pandemii COVID-19

W internecie pojawiły się teorie spiskowe mówiące o tym, że Fauci i Gates wykreowali pandemię, by przejąć kontrolę nad ludzkością, by zarobić na rozprzestrzenianiu się koronawirusa lub by - za pomocą szczepionek - wprowadzić mikrochipy do ludzkich organizmów.

- Czy ludzie naprawdę w to wierzą? - pytał Gates.

- Naprawdę musimy zdobyć wiedzę na ten temat w ciągu następnego roku i zrozumieć jak to zmienia ludzkie zachowanie i jak to zminimalizować - podsumował.