Wietnam: Pierwsze lokalne zakażenia koronawirusem od 55 dni

- Musimy uczynić wszelkie starania, by zlokalizować miejsca, w których dochodzi do zakażeń w ciągu 10 dni, by opanować ognisko - oświadczył Vu Duc Dam stojący na czele grupy zadaniowej powołanej przez władze do walki z COVID-19.

Jeden z zakażonych jest pracownikiem lotniska międzynarodowego odpowiedzialnym za przyjmowanie zakażonych koronawirusem pasażerów lotów międzynarodowych i kierowanie ich do ośrodków kwarantanny.

Drugi zakażony to pracownik fabryki, który miał kontakt z osobą, która następnie poleciała do Japonii - i tam wykryto u niej zakażenie brytyjskim wariantem koronawirusa.

Ministerstwo Zdrowia Wietnamu podało, że pracownik lotniska, przed wykryciem u niego zakażenia, "był w kilku miejscach publicznych, w tym w szpitalu".