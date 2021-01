Koronawirus. Tajlandia: Cudzoziemcy aresztowani za udział w imprezie w barze

Do interwencji policji w czasie imprezy doszło we wtorek w nocy w lokalu o nazwie "360 Bar" na wyspie Ko Pha Ngan.

Wśród zatrzymanych było 20 Francuzów, 10 Amerykanów i sześciu Brytyjczyków. Wszyscy zatrzymani zostali przebadani na obecność koronawirusa w organizmie - okazało się, że nie ma wśród nich zakażonych.

Policja poinformowała, że zatrzymani cudzoziemcy "to turyści, którzy utknęli w Tajlandii z powodu COVID".

Za łamanie przepisów dekretu nadzwyczajnego obowiązującego w Tajlandii grozi do dwóch lat więzienia oraz grzywna w wysokości do 40 tysięcy batów tajlandzkich (ok. 1330 dolarów).

Organizatorom grozi dodatkowa kara za podawanie alkoholu w miejscu, gdzie jego sprzedaż w restauracjach jest obecnie zakazana.