Koronawirus: Rzecznik rządu tłumaczy, dlaczego siłownie nadal pozostaną zamknięte Fotorzepa, Jakub Czermiński

- Od samego początku patrzymy na trzy główne wskaźniki: liczbę zakażeń, która jest wykrywana. Drugi wskaźnik to wskaźnik łączny hospitalizacji i osób, które są pod respiratorami. Trzeci wskaźnik to kwestie związane z umieralnością, bo to jest ta najgorsza rzecz, która dotyczy epidemii - mówił w TVP Info rzecznik rządu, Piotr Müller, uzasadniając ogłoszone 28 stycznia decyzje ws. obostrzeń obowiązujących między 1 lutego a 14 lutego.