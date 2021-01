Minister zdrowia w Brazylii: System ochrony zdrowia w Manaus załamuje się

Stan Amazonas zwrócił się do USA z prośbą o pomoc i dostarczenie przez samolot wojskowy pojemników z tlenem.

Ponadto w szpitalach w Manaus ma brakować personelu do leczenia chorych.

- Tak, powiedziałbym, że dochodzi do załamania systemu ochrony zdrowia w Manaus. Kolejka do szpitalnego łóżka bardzo się wydłużyła, dziś mieliśmy ok. 480 oczekujących na łóżko szpitalne osób - mówił minister.

Jednocześnie minister zapowiedział, że w Brazylii jeszcze w styczniu mają zacząć się szczepienia na COVID-19 - nie podał jednak ich daty.

17 stycznia brazylijska agencja ANVISA, dopuszczająca leki i szczepionki do użycia w Brazylii, ma podjąć decyzję ws. dopuszczenia do użycia w kraju szczepionek chińskiego koncernu Sinovac oraz tzw. szczepionki oksfordzkiej (opracowanej przez Uniwersytet Oksfordzki i firmę AstraZeneca).