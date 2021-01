Odwołano szefową Centrum Medycznego WUM

Na swojej stronie internetowej WUM poinformował, że odwołana została szefowa Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dr Ewa Trzepla. Już w niedzielę informowano, że oddała się ona do dyspozycji rady nadzorczej spółki. "Informujemy, że z dniem 4 stycznia 2021 r. dr n. med. Ewa Trzepla została odwołana przez Radę Nadzorczą spółki Centrum Medyczne WUM Sp. z o.o. ze stanowiska Prezesa Zarządu" - czytamy. W komunikacie podkreślono także, że do czasu przeprowadzenia konkursu na stanowisko prezesa, pełniącą obowiązki Prezesa spółki CM WUM Sp. z o.o. będzie mgr Bogda Lipszyc.

W poniedziałek Warszawski Uniwersytet Medyczny poinformował, że zakończono prace komisji, która badała tę sprawę. WUM opublikował raport komisji, której członkowie stwierdzili między innymi, że szczepienia "były zorganizowane pod presją czasu w okresie świąteczno-noworocznym, choć planowo CM WUM sp. o.o. przygotowywało się do ich rozpoczęcia 4 stycznia 2021 r., zgodnie z pierwotnymi ustaleniami z NFZ”. „Komisja stwierdziła, że CM WUM Sp. z o.o. nie dopełniło w należyty sposób akcji informacyjnej w społeczności WUM, wśród pracowników szpitali klinicznych, pracowników administracyjnych i studentów WUM. Komisja jednoznacznie stwierdza, że w Centrum Medycznym WUM sp. z o. o. miała miejsce zła organizacja akcji szczepień. Komisja stwierdza ponadto fakt braku należytego doboru osób, którym zaproponowano i wykonano szczepienia” - czytamy w komunikacie WUM. Jak zaznaczono, rektor WUM „nie wywierał nacisków” na Centrum Medyczne w kwestii doboru osób do szczepienia. Dodano także, że nie przedstawiano mu listy zgłaszanych do szczepień osób.