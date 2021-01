Piontkowski: Szkoły nie są ważnym rozsadnikiem epidemii

Czy 18 stycznia przynajmniej część uczniów będzie mogła wrócić do szkół? - Tego jeszcze nie wiemy. To zależy przede wszystkim od liczby zachorowań, liczby chorych - odparł wiceminister edukacji i nauki, odnosząc się w RMF FM do zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Dodał, że "musimy jeszcze trochę zaczekać".

Na pytanie, czy resort edukacji ma przygotowany plan określający, przy jakim dziennym poziomie zakażeń uczniowie wrócą do szkół Piontkowski odpowiedział, że to decyzja w rękach ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Wiceminister edukacji i nauki ocenił, że szkoły nie są ważnym rozsadnikiem epidemii.

Innego zdania był minister Niedzielski, który w październiku mówił Michałowi Kolance w #RZECZYoPOLITYCE, że szkoły są bardzo ważnym elementem utrzymania ciągłości życia gospodarczego, ale są rozsadnikiem epidemii. "Dzieci przechodzą to bezobjawowo, przynoszą do domów. To nie jest tylko hipoteza, wraz z pójściem do szkoły znacznie rośnie liczba interakcji społecznych" - twierdził.

- Eksperci w innych krajach zachodnich mówili o tym, że szkoły nie są ważnym źródłem przenoszenia zakażeń i zdecydowana większość krajów starej Unii nie zamknęła szkół i nie ograniczyła działalności szkół - powiedział Piontkowski dodając, że państwa UE jeżeli już zamknęły szkoły, to "zdecydowanie później, niż polski rząd".

- Proszę zauważyć zresztą, co dzieje się w przedszkolach, które przecież ciągle funkcjonują - zaznaczył.

- My zbieramy dane dotyczące liczby przedszkoli, które przechodzą na tryb zdalny bądź hybrydowy i to jest zaledwie około 1-1,5 proc. przedszkoli i ten wskaźnik się utrzymuje - dodał wiceminister. Jego zdaniem, to wyraźnie pokazuje, że nawet przy notowanym ostatnio wzroście liczby przypadków koronawirusa "w samych placówkach edukacyjnych nie odbija się to na poziomie zachorowań".