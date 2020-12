Niedzielski: Testowanie nauczycieli w ostatni tydzień ferii

Dodał, że na świecie zaszczepionych jest już ponad 7 mln osób i jak dotąd nie zaobserwowano poważnych powikłań.

Resort zdrowia ma zamiar uruchomić podobne raporty dotyczące szczepień, jakie codziennie publikuje informując o liczbie zakażeń i zgonów. Raporty o szczepionkach będą zawierać graficzne prezentacje z danymi takimi jak płeć, wiek, zawody czy miejsca zamieszkania osób zaszczepionych.

Minister zapowiedział, że w ostatnim tygodniu ferii planowane jest testowanie testem PCR nauczycieli nauczania początkowego. Akcja będzie prowadzona we współpracy z kuratoriami.

Pytany o prawdopodobny termin powrotu dzieci do szkół, Niedzielski uzależnił to od liczby dziennych zakażeń. Jeśli z obecnych 13 tys. spadnie ona do poniżej 10 tys., to najprawdopodobniej po feriach zaczną stacjonarną naukę dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych.

Zastrzegł jednak, że ta decyzja nie może zostać podjęta z dużym wyprzedzeniem, bo trzeba będzie sprawdzić, jak na liczbę zakażeń przełoży się nadchodzący sylwester i minione święta.