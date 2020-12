Koronawirus. Bosak: Nie wyobrażam sobie, by wracających do kraju zostawić na lotnisku

W sobotę premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson mówił, że za wzrostem liczby zakażeń koronawirusem na Wyspach stoi nowy wariant koronawirusa. W związku z pojawieniem się mutacji kolejne kraje, w tym Polska, zawieszają połączenia lotnicze z Wielką Brytanią.

Bosak podkreślił, że "nie wyobraża sobie, by osoby gotowe do wyjazdu (z Wielkiej Brytanii do Polski - red.) zostawiać na lotnisku".

- (To) Danie szansy tym, którzy są w drodze na lotnisko i chcą do Polski przyjechać na święta jest próbą przyzwoitości. Dobrym ruchem jest zaproponowanie bezpłatnych testów - dodał polityk Konfederacji.