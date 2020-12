Nowy wariant koronawirusa odporny na szczepionkę? "Odpowiedź za kilka dni"

Telewizja CNN poinformowała, że badacze z Walter Reed Army Institute of Research przewidują, że już z kilka dni będzie wiadomo, czy należy obawiać się, że szczepionki przeciwko koronawirusowi mogą nie działać na nową mutację wirusa.

W sierpniu wojskowy instytut Waltera Reeda opublikował badanie, którego wyniki sugerują, że opracowywane szczepionki przeciw COVID-19 powinny być skuteczne przeciwko wszystkim wówczas krążącym wariantom wirusa SARS-CoV-2. Jak zaznaczono, jest to efekt faktu, że mimo mutacji białko fuzyjne wypustki, za pomocą których wirus łączy się z komórkami, pozostaje relatywnie niezmienne. Oznacza to, że większość opracowanych dotąd szczepionek przygotowuje układ odpornościowy do reakcji na ten element wirusa.

W sobotę premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson mówił, że za wzrostem liczby zakażeń koronawirusem na Wyspach stoi nowy wariant koronawirusa. W związku z pojawieniem się mutacji kolejne kraje, w tym Polska, zawieszają połączenia lotnicze z Wielką Brytanią. - Nie ma dowodów na to, że szczepionka będzie mniej skuteczna na nowy wariant wirusa. Nasi eksperci będą kontynuować nad tym prace - podkreślił Johnson. - Nasze robocze założenie w tej chwili jest takie, że odpowiedź szczepionki powinna być odpowiednia także dla nowego wariantu - dodał dr Patrick, główny doradca naukowy Wielkiej Brytanii.

Przypadki zakażenia nowym szczepem koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto też w Danii, Holandii, we Włoszech i w Australii.