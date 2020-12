Koronawirus. Były szef GIS "śpiewająco" zachęca do szczepień YouTube

Marek Posobkiewicz, były szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jako Don Gisu w utworze "Fiddler Gisu on the roof" na melodię piosenki "Gdybym był bogaty" z musicalu "Skrzypek na dachu", zachęca do poddawania się szczepieniom na COVID-19.