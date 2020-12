Porozumienie. Francja wznawia ruch z Wielką Brytanią

Francja i Wielka Brytania porozumiały się w sprawie otwarcia dla transportu zamkniętych z powodu koronawirusa granic.

"Dzisiaj duży postęp i porozumienie z rządem francuskim w sprawie granic. Aktualne informacje na temat przewoźników udostępnimy jeszcze wieczorem. Ale przewoźnicy NIE mogą jeszcze dziś wieczorem podróżować do Kent" - napisał brytyjski minister transportu.

Good progress today and agreement with the French Government on borders. We will provide an update on hauliers later this evening, but hauliers must still NOT travel to Kent this evening.