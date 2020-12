Epidemia w Polsce: najwięcej zakażeń od 10 grudnia. Wielu zmarłych

24 grudnia resort poinformował o 13 115 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (1824), wielkopolskiego (1605), kujawsko-pomorskiego (1311), pomorskiego (1107), zachodniopomorskiego (1005), śląskiego (1003), łódzkiego (945), warmińsko-mazurskiego (839), dolnośląskiego (742), lubelskiego (598), małopolskiego (409), lubuskiego (402), podlaskiego (325), podkarpackiego (288), opolskiego (281), świętokrzyskiego (166). 265 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 132 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 365 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem od początku epidemii wynosi 1 239 998. Zmarło 26 752 pacjentów.

W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń.

Średnia dobowa liczba zakażeń koronawirusem w Polsce w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców z ostatnich 7 dni wzrosła do 25.39 po czterech dniach utrzymywania się poniżej 25. To 31 dzień z rzędu, gdy wskaźnik ten jest mniejszy niż 50 - to poziom, po przekroczeniu którego rząd wprowadził obowiązujące obecnie obostrzenia. Po spadku wskaźnika poniżej 25 możliwy miał być powrót do podziału na strefy żółte i czerwone.