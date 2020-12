Koronawirus. Sondaż: Czego Polacy obawiają się w związku ze szczepionką na COVID?

Do Polski dotarło 26 grudnia pierwszych 10 tysięcy dawek szczepionki na COVID-19 Pfizera/BioNTech.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy o ich obawy związane ze szczepionką.

41,2 proc. przyznało, że największym powodem do niepokoju w związku z przyjęciem szczepionki są dla nich potencjalne efekty uboczne.

U 21,8 proc. niepokój budzi to, że szczepionki powstały w szybkim tempie.

11,5 proc. niepokoi się, że szczepionka okaże się nieskuteczna.

9,4 proc. respondentów niepokoi się, że będą musieli długo czekać na swoją kolej na szczepienie.

8,8 proc. nie odczuwa żadnego niepokoju w związku ze szczepionką.

7,3 n proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

- Potencjalnymi efektami ubocznymi zaniepokojonych jest 47% respondentów między 25 a 34 rokiem życia i podobny odsetek osób posiadających wykształcenie wyższe. Niepożądanych skutków szczepienia obawia się blisko co druga osoba o dochodach nieprzekraczających 1000 zł i prawie co drugi mieszkaniec miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Adriana Wróblewski, dyrektor działu analiz SW Research.