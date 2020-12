Samotne święta 2020

Dawno już nie panowała tak głęboka ciemność jak ta, w której odbędą się za dwa tygodnie święta Bożego Narodzenia. Samotnie albo w mocno okrojonym składzie będziemy patrzeć na choinkę i oglądać „Kevina samego w domu". Ale w ciszy znowu coś się wydarzy.

Tuż przed Bożym Narodzeniem 2018 roku w internecie pojawiła się reklama nowego asystenta Google zatytułowana „Kevin znów sam w domu". Rzeczywiście, był to ten sam dom, te same kadry, a nawet ten sam, choć 36-letni, Macaulay Culkin. Inne było tylko to, że tym razem było mu w swojej samotności bardzo dobrze. Nie musiał zajmować się domem, tęsknić za rodziną ani obawiać czyhających za rogiem złodziei; elektroniczny asystent wszystkiego dopilnował, dotrzymywał mu towarzystwa, a nawet odstraszył rabusiów.

Coś jednak poszło nie tak. Reklama miała zagrać na nostalgii widzów, zamiast tego jednak najbardziej oddanych fanów Kevina poważnie zirytowała. Bezpardonowo obeszła się z tym, co w filmie Chrisa Columbusa było – każącym się co roku zbierać całym rodzinom przed telewizorem – sednem. Kevin nie chciał, po prostu nie mógł być w święta sam. Osią, zarówno tej fabuły, jak i jej drugiej części, jest przecież wyścig z czasem: czy uda się zdążyć przed świętami, spędzić...

