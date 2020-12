Prof. Horban: Nie będziemy sprawdzali, czy osoby szczepione przeszły Covid-19

Medycy, pensjonariusze domów pomocy społecznej (DPS), nauczyciele, służby mundurowe, pracownicy transportu i osoby po 60. roku życia to pierwsze grupy, które zostaną objęte dobrowolnymi szczepieniami na koronawirusa. Jak wynika z projektu Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19, dobrowolnym szczepieniom podlegać będą dorośli i dzieci od 12. roku życia.

Zdaniem prof. Andrzeja Horbana „szczepienie miliona osób miesięcznie jest realne”. - To nie jest jakiś wielki wyczyn - ocenił. - To tylko problem determinacji ludzi, którzy zechcą się szczepić. Przy czym wydaje nam się, że osoby starsze, które będą szczepione w pierwszym rzucie będą miały tę determinację, bo wystarczy jak popatrzą w statystyki zgonów - tłumaczył, zaznaczając, że jeśli chęć szczepienia wśród grup narażonych będzie niewielka, „to będziemy mieli dłużej epidemię”. - Trzeba wszystkich przekonywać, że to postępowanie ratujące życie i nie ma alternatywy – mówił.