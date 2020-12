Koronawirus. Wiadomo już czy Kaczyński zaszczepi się przeciwko COVID

"Osoby zachęcające do rezygnacji ze szczepienia zachowują się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny. Robimy to nie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych których możemy zarazić. To kwestia dobra wspólnego" - napisał Moskal na Twitterze dzień po tym jak deklarację o tym, że nie zaszczepi się na COVID-19 złożył wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski.

We wtorek rano pojawiła się informacja, że minister aktywów państwowych, Jacek Sasin, podjął decyzje o dymisji Kowalskiego, do której ma dojść wkrótce.

Sam Kowalski mówił, że nie widzi powodów, by podać się do dymisji.