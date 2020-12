Generał jezuitów: Pandemia zagraża demokracji

Zdaniem jezuity, demokracja jako forma państwowa i społeczna była poważnie zagrożona już w minionych latach. Z jednej strony wynikało to z „osłabienia świadomości obywatelskiej w społeczeństwach, w których ona istniała, z drugiej natomiast nie podejmowano wystarczających wysiłków, by promować taką świadomość gdzie indziej. Według pochodzącego z Wenezueli teologa, do osłabienia przyczynia się rozprzestrzenianie się różnych form populizmów oraz fundamentalizmów „ubranych w «religijne» ideologie lub wypaczenia”.

Poniżej dalsza część artykułu