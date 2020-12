Koronawirus: Władysław Kosiniak-Kamysz o interwencji prezydenta Andrzeja Dudy ws. stoków

Teraz - jak mówił prezes PSL - "wszystko na to wskazuje, że na początku przyszłego roku, w lutym, w marcu 2021 będzie nas czekać kolejna fala pandemii". I - jak dodał - rząd powinien obecnie przygotowywać na to kraj.



Lider PSL odniósł się również do słów wicepremiera Jarosława Gowina, który w "Gościu Wydarzeń" powiedział: "To prezydent Andrzej Duda do mnie zadzwonił i powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Zaapelował też, żebym wraz z branżą narciarską wypracował specjalne procedury sanitarne, co też się stało i umożliwiło otwarcie stoków".



- Interwencja w sprawie stoków to wyprzedzenie przez prezydenta memów, które o nim powstają. Naprawdę najlepsi twórcy memów nie wymyśliliby czegoś takiego, jak wczoraj Jarosław Gowin zapoda. Prezydent się odnalazł, ale tylko we własnej sprawie, a nie sprawie swoich rodaków - stwierdził.