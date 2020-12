Rosja pracuje nad podwójną szczepionką - przeciw grypie i Covid-19

- Proponowany przez nas sposób jej podawania to aerozol do nosa. Zapewnia on nie tylko wytworzenie swoistej odporności na błonie śluzowej górnych dróg oddechowych, praktycznie na bramie infekcji, ale jest to również dobry sposób podawania szczepionki małym dzieciom - mówił dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej.

Według niego żywa szczepionka przeciw grypie, która służy do wytworzenia leku biwalentnego, jest najlepiej zbadanym rodzajem szczepionki, która została opracowana w 1987 roku i była szeroko stosowana w ZSRR i później w Rosji.

Szczepionka zawiera wektor wirusowy (grypy), którego można użyć do opracowania szczepionki przeciwko innym wirusom układu oddechowego - podaje agencja Interfax.