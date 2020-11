Koronawirus. CNN: Dobowa liczba zakażeń w USA znów rekordowa AFP

W USA wykryto w ciągu ostatniej doby co najmniej 182 601 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - to największa dobowa liczba zakażeń w USA od początku epidemii, a zarazem nie jest to jeszcze ostateczny dobowy wzrost liczby zakażeń w USA - podaje CNN powołując się na dane Johns Hopkins University.