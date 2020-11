Kara za brak szczepień na COVID? Prof. Andrzej Horban: Często kara śmierci

Na niedawnej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szczepienia na koronawirusa nie będą w Polsce obowiązkowe. Wcześniej odnosząc się do szczepionki na COVID-19 mówił: - Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych.

Minister zdrowia wyrażał nadzieję, że "wszyscy nasi obywatele będą chętni do zaszczepienia" się. - Przygotowujemy się do tego, żeby zakupić szczepionkę praktycznie dla każdego obywatela - informował.

Wcześniej także premier Mateusz Morawiecki mówił, że szczepienia na koronawirusa nie będą obowiązkowe.

Z kolei zdaniem prof. Krzysztofa Simona, "kiedy ponad połowa Polaków deklaruje, że się nie zaszczepi, musimy pomyśleć o wprowadzeniu obowiązku szczepienia".

Czy obowiązek szczepień na koronawirusa jednak będzie? - To, co mówi prof. Simon zawsze należy brać pod uwagę, bo to doświadczony zakaźnik - powiedział prof. Andrzej Horban, pytany w radiowej Jedynce o sprawę. - Myślę, że słowo "brać pod uwagę" jest adekwatne do tego, co się teraz dzieje - dodał.

- Jeżeli się wprowadza coś, co jest obowiązkowe, to trzeba mieć możliwość wyegzekwowania - podkreślił Horban, krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych, główny doradca premiera ds. walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.