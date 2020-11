Koronawirus w Polsce. Niedzielski: Mniejsza liczba testów potwierdza, że sytuacja się stabilizuje

- Nie mówię, że sytuacja się poprawia, ja tylko mówię, że sytuacja się stabilizuje i to przy dużej liczbie dziennych zachorowań. To nie jest żaden optymizm, który mówi, że mamy komfortową sytuację - zastrzegł szef resortu zdrowia.

- Nasz system testowania wygląda w ten sposób, że testy zlecają lekarze POZ. Jeżeli zgłasza się do nich mniej pacjentów, to oni wypisują mniej zleceń, oczywiście dokonując odpowiedniego wywiadu z pacjentem. Ta malejąca liczba (testów) sama w sobie jest odzwierciedleniem, że następuje pewna stabilizacja rozwoju pandemii - ocenił Adam Niedzielski.

"Planujemy zaszczepić całą populację dorosłych"

Na antenie Polsat News Adam Niedzielski poruszył także temat szczepionki na koronawirusa. Ocenił, że akcja masowych szczepień to "potężna operacja logistyczna". - My planujemy zaszczepić całą populację dorosłych. Ta populacja dorosłych wynosi w tej chwili ponad 31 mln ludzi - oświadczył.

- Podejrzewam, że skłonność do szczepienia, mam nadzieję, że będzie zdecydowanie większa niż do tej pory w przypadku różnych chorób. W tej sytuacji oprócz łańcucha dostaw musimy zdefiniować sposób, w jaki będzie określona dostępność do szczepienia. Ona musi być masowa - dodał.