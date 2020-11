Skok zakażeń w Kanadzie. Szpitali może zabraknąć

- Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19 - mówił Trudeau. W ocenie władz 60 tysięcy przypadków dziennie to scenariusz zakładający, że Kanadyjczycy staną się bardziej towarzyscy. Nawet jeśli obecne ograniczenia dotyczące zgromadzeń zostaną utrzymane, do 31 grudnia liczba nowych przypadków wzrosną do ponad 20 tysięcy.

- Nie róbcie więcej niż to konieczne, bo będziemy mieć kłopoty - oceniła szefowa służby zdrowia Theresa Tam.