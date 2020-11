Masowe groby wybitych norek nowym problemem w Danii

Na poligonie wojskowym nieopodal duńskiego miasta Holstebro zaobserwowano makabryczne zjawisko. Tysiące norek, które odstrzelono, aby nie dopuścić do transmisji koronawirusa SARS-CoV-2, zostało umieszczonych w zbiorowym grobie. Według lokalnej policji zwłoki zwierząt uniosły się na powierzchnię przez ciśnienie gazów uwolnionych podczas rozkładu. Ministerstwo środowiska poinformowało, że zwierzęta powinny zostać pochowane co najmniej pod 150-centymetrową warstwą ziemi. Publiczny nadawca DR podaje jednak, że ciała zwierząt zakopane zostały pod 100 centymetrami ziemi.

Zwierzęta zostały zakopane także zbyt blisko jeziora, co budzi obawy, że zostanie ono zanieczyszczone. Urzędnicy utrzymują jednak, że nie dopuszczą do tego i „naprawią sytuację”. „To tymczasowy problem związany z procesem rozkładu” - podkreśliło ministerstwo środowiska. „Aby uniknąć potencjalnych problemów, obszar ten będzie monitorowany 24 godziny na dobę do czasu postawienia ogrodzenia” - dodano.

Na początku listopada Dania, największy na świecie producent futer, poinformowała, że planuje odstrzelenie wszystkich norek w kraju. Duńskie organy ds. zdrowia obawiały się, że zmutowana wersja koronawirusa SARS-CoV-2 może rozprzestrzenić się z norek na ludzi i sprawić, że szczepionki COVID-19 będą mniej skuteczne. Dwa tygodnie później część ustawodawców i ekspertów prawa podkreślała, że rząd duński nie może zgodnie z prawem nakazać masowego zabijania, zauważając, że wiele osób utrzymuje się z hodowli. Ostatecznie mniejszościowy rząd duński porozumiał się jednak z większością parlamentarną do stworzenia podstawy prawnej dla rozporządzenia pozwalającego wybić hodowane w kraju norki. Porozumienie zakazuje hodowli norek do 2022 roku i tworzy podstawę prawną do nakazania hodowcom wybicia tych zwierząt. Odstrzał odbył się już więc zgodnie z obowiązującym prawem.

Rząd nadal dyskutuje na temat rekompensat dla hodowców.