Lockdown w Niemczech przedłużony. Nowe restrykcje

Niemieckie władze federalne i związkowe uzgodniły przedłużenie i częściowe zaostrzenie obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Wideokonferencja poświęcona tej sprawie trwała kilka godzin.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że wykładniczy wzrost liczby zakażeń został zatrzymany. Oceniła, że ten częściowy sukces to za mało.

Merkel apelowała o unikanie zbędnych kontaktów oraz podróży. Wezwała pracodawców do ułatwiania pracownikom pracy zdalnej.

Kanclerz oświadczyła, że restrykcje wprowadzone w listopadzie będą obowiązywały do 20 grudnia, a także w styczniu, chyba że liczba zakażeń spadnie do zakładanego poziomu. Angela Merkel zapowiedziała, że w miejscach występowania ognisk zakażeń wprowadzone zostaną kolejne obostrzenia.

W ramach lockdownu od 1 grudnia w spotkaniach prywatnych będzie mogło uczestniczyć do pięciu osób z nie więcej niż dwóch gospodarstw domowych (nie dotyczy to dzieci do lat 14).

Od 23 grudnia do Nowego Roku w Niemczech dozwolone mają być spotkania rodzinne w gronie do 10 osób.