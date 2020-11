Niemcy: Od trzech dni ponad 20 tys. zakażeń na dobę

25 listopada kanclerz Niemiec Angela Merkel poinformowała, że obowiązujący w Niemczech od 2 listopada lockdown zostaje przedłużony do 20 grudnia. Dzień później mówiła o tym, że obostrzenia będą obowiązywać w Niemczech najprawdopodobniej również w styczniu.

Merkel apelowała o unikanie zbędnych kontaktów oraz podróży. Wezwała pracodawców do ułatwiania pracownikom pracy zdalnej.

Kanclerz oświadczyła, że restrykcje wprowadzone w listopadzie będą obowiązywały do 20 grudnia, a także w styczniu, chyba że liczba zakażeń spadnie do zakładanego poziomu. Angela Merkel zapowiedziała, że w miejscach występowania ognisk zakażeń wprowadzone zostaną kolejne obostrzenia.

W ramach lockdownu od 1 grudnia w spotkaniach prywatnych będzie mogło uczestniczyć do pięciu osób z nie więcej niż dwóch gospodarstw domowych (nie dotyczy to dzieci do lat 14).

Od 23 grudnia do Nowego Roku w Niemczech dozwolone mają być spotkania rodzinne w gronie do 10 osób.

Liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykrytych w ciągu doby ostatni raz - przed 25 listopada - przekroczyła w Niemczech 20 tysięcy 22 listopada (był to trzeci dzień z rzędu z liczbą zakażeń powyżej 20 tysięcy).

Dzień wcześniej Instytut Roberta Kocha poinformował o 23 648 zakażeniach koronawirusem w ciągu doby, co było największym dobowym przyrostem liczby zakażonych w kraju od początku epidemii.