Japończycy: Walka z epidemią ważniejsza niż gospodarka

84 proc. ankietowanych jest zaniepokojonych faktem, że w ostatnich dniach w kraju notowane są rekordowe, dobowe liczby zakażeń koronawirusem.

50 proc. ankietowanych jest przeciw przedłużaniu programu "Go To Travel", który ma stymulować krajową turystykę wobec drastycznego spadku liczby przybywających do kraju turystów zagranicznych (program ma zakończyć się w styczniu).

43,4 proc. respondentów uważa, że program "Go To Travel" powinien zostać przedłużony.