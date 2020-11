Koronawirus w USA: Uczestnicy świątecznego obiadu u Bidena muszą spełnić jeden warunek

Biden zapowiedział, że on i jego żona planują przestrzegać wytycznych specjalistów ds. ochrony zdrowia, którzy rekomendują, by w świątecznym obiedzie uczestniczyło nie więcej niż 10 osób, oraz by uczestnicy takiego obiadu - jeśli nie są mieszkańcami jednego gospodarstwa domowego - nosili maski i zachowywali dystans społeczny.

Prezydent-elekt zapowiedział też, że wszyscy uczestnicy świątecznego obiadu w jego domu będą musieli przejść test na COVID-19 na 24 godziny przed spotkaniem.

- Chcę zapewnić, abyśmy wszyscy mogli zebrać się razem w czasie następnego Świętu Dziękczynienia, w następne Boże Narodzenie - tłumaczył.