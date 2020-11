WHO: Zamykanie szkół jest nieskuteczne

- Podtrzymuję swoje stanowisko, że lockdown to środek ostateczny. Można tego uniknąć. Gdy 95 proc. społeczeństwa będzie nosiło maseczki, nie będzie to konieczne - powiedział Hans Kluge, dyrektor regionalny WHO w Europie.

Zdaniem Kluge, szkoły podstawowe powinny zostać otwarte, ponieważ dzieci i młodzież nie powodują rozprzestrzeniania się koronawirusa. W jego ocenie zamykanie szkół jest nieskuteczne.