W Warszawie zabrakło respiratorów dla pacjentów z koronawirusem

W ocenie Rafała Trzaskowskiego obecna sytuacja w stolicy jest "krytyczna". - Są jeszcze wolne respiratory, ale nie ma ich przy łóżkach covidowych. Są na SOR-ach i w tych miejscach, gdzie potrzebne są do wykonywania operacji - relacjonował prezydent Warszawy.

Dodał, że rząd publikuje dane, z których wynika, że respiratory są jeszcze dostępne. Sprzęt jest dostępny w szpitalach, ale na oddziałach, na które nie trafiają zakażone osoby.

- Jesteśmy zaskakiwani decyzjami rządzących, którzy chcą wprowadzić 35 proc. łóżek covidowych we wszystkich szpitalach. My od samego początku mówiliśmy, że to będzie miało bardzo poważne konsekwencje i dzisiaj w swoim apelu mówimy, że powinny być wyznaczone szpitale, które nie są covidowe, które normalnie funkcjonują i szpitale covidowe - mówił Trzaskowski.

Zdaniem Trzaskowskiego wprowadzenie oddziałów dla pacjentów z covid-19 we wszystkich szpitalach spowoduje, że nie będzie można wykonywać wielu operacji ratowania życia.